«صحة الموقتة» تبحث المشاكل الفنية والإدارية بمستشفى المرج‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 05:33 مساء
اجتماع عقوب مع المسؤولين بمستشفى المرج العام. (الإنترنت)

بحث الوكيل العام المكلف مهام وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، خلال زيارته مستشفى المرج العام، المشاكل الفنية والإدارية التي يعانيها المستشفى خلال الفترة الأخيرة مع عدد من مسؤولي المستشفى.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش المشاكل الفنية والإدارية التي يعانيها المستشفى، وسبل استكمال وتنفيذ قرارات وإجراءات وتوصيات رئيس الحكومة الموقتة عقب زيارته الميدانية المستشفى خلال الفترة الماضية.

وأشار الطرابلسي إلى أن الزيارة تأتي بعد صرف الوزارة المخصصات المالية للمستشفى من ميزانية باب التطوير والتحسين، لافتًا إلى أن عقوب أكد للحاضرين حرصه على ضرورة حصول جميع الأطباء على حقوقهم وامتيازاتهم في مقابل القيام بواجبهم الإنساني وأداء دورهم المنوط بهم وحسن معاملة المرضى.

وأضاف الطرابلسي أن عقوب دعا، في ختام الاجتماع، إلى وضع مستشفى المرج على أولويات تطوير الخدمات الطبية، وأكد حرصه على تنفيذ توجيهات وتوصيات رئيس الحكومة الموقتة وتزويد المستشفى بالكوادر الطبية.

حضر الاجتماع مدير مستشفى المرج التعليمي غزالة إسويكر، ومدير الشؤون الادارية عزالدين العبسلي، ومدير إدارة الشؤون الادارية والخدمات بديوان الوزارة عبدالوهاب بوشوق، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بديوان الوزارة إبراهيم اليتيمي، ومدير إدارة الخدمات الصحية المرج حمد عبدالسلام.

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