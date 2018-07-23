معتوق يطالب بتقديم خطة عمل لمعالجة الاحتياجات السريعة لميناء طرابلس البحري

طلب المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد معتوق، من مسؤولي ميناء طرابلس البحري، ضرورة تقديم خطة عمل لمعالجة الاحتياجات السريعة للميناء، منوهًا بأنه سيتم تنفيذها خلال ثلاثة أشهر من اعتمادها بحسب ما أعلنه مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاءت مطالبة معتوق خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية ومديري الإدارات الفنية المختلفة بالميناء، أثناء زيارته الميدانية لتفقد سير العمل بالميناء ومرافقه، التي أجراها صباح اليوم الاثنين.

وقال مكتب شؤون الإعلام بالوزارة إن معتوق استمع من مسؤولي الميناء إلى عرض تضمن أهم ما تم إنجازه في سبيل تحسين العمل بالميناء، والأشياء المطلوبة للرفع من مستوى أداء الميناء. واطمأن على سير العمل بالميناء.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام أن المفوض بوزارة المواصلات تأكد من قيام كافة الأجهزة الأمنية والخدمية بدورها على الوجه المطلوب حفاظًا على سير العمل بالمرفق الحيوي المهم من العاملين فيه بمختلف تخصصاتهم ومهامهم.

وأشار إلى أن معتوق قام عقب الاجتماع بجولة ميدانية في الميناء للاطلاع على أهم المعوقات ميدانيًّا، علاوة على الاطلاع على الحالة السيئة التي وصل إليها كورنيش مدينة طرابلس بسبب تآكل القواعد الحديدية للكورنيش، واستمع من رئيس مصلحة الموانئ لآخر الإجراءات المتخذة بخصوص معالجة هذا الموضوع.

ورافق المفوض بوزارة المواصلات، المهندس ميلاد معتوق، خلال الزيارة كل من وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري، ورئيس مصلحة الموانئ.