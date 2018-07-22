خطف قاضٍ ووكيل نيابة وعنصرين من الشرطة القضائية بمحكمة ودان الجزئية

مقر محكمة ونيابة ودان الجزئية. (الإنترنت)

قال المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية، إن «عصابة إجرامية مسلحة» نفذت اعتداءً مسلحًا، اليوم الأحد، بمحكمة ونيابة ودان الجزئية جنوب البلاد، وخطفت قاضيًّا ووكيل نيابة وعضوين من أعضاء الجهاز مكلفين الحراسة.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الهدف من وراء الحادث كان بغرض «تهريب موقوفين متهمين في قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة».

ودان جهاز الشرطة القضائية واقعة الاعتداء المسلح بمحكمة ونيابة ودان الجزئية، مستنكرًا «بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوِّض قيام دولة المؤسسات والقانون».

وقال مصدر أمني من الجفرة لـ«بوابة الوسط» إن المسلحين أطلقوا النار على عناصر الأمن المكلفين بتأمين المحكمة وتمكنوا من خطف القاضي عبدالسلام السنوسي ووكيل النيابة إسماعيل عبدالرحمن واقتادوهما باتجاه منطقة أبوهادي جنوب سرت.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تتقفى أثر المسلحين الذين هاجموا مقر المحكمة بعد دخولهم إلى منطقة القرضابية جنوب سرت.