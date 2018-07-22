وفد من مرادة يعرض على السراج مختنقات مرافق الخدمات بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 05:07 مساء

عرض وفد من بلدية مرادة، على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، المختنقات التي تعانيها المرافق الخدمية في البلدية، خاصة شح المياه الصالحة للشرب، ومشكلة الصرف الصحي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السراج وفد بلدية مرادة، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، الذي ضم كلاً من عميد البلدية مصطفى محمد الزواوي، ومحمد عبدالرحمن محمود وحمزة بقص القذافي من أعيان المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار متابعة السراج أوضاع البلديات بمختلف أنحاء ليبيا.

وأضاف أن السراج أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بإيجاد حلول عاجلة لما عرضه الوفد من مشاكل، بما في ذلك استكمال احتياجات المركز الصحي مرادة؛ ليقدم خدماته على أكمل وجه، وتكليف هيئة الموارد المائية بإجراء الدراسات اللازمة لمعالجة نقص المياه.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج أصدر تعليماته لوزارة التعليم للتقييم وإبداء الرأي حول إمكانية إنشاء معهد بالمنطقة وفق الخطة التي وُضعت من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أن وفد مرادة دعا السراج في ختام اللقاء إلى زيارة البلدية للاطلاع مباشرة على أوضاعها.

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