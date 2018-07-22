ويليامز تؤكد أهمية التعاون مع «خارجية الوفاق» لدعم الجهود الأممية

سيالة وويليامز خلال لقاء بمقر وزارة الخارجية اليوم .(وزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، بمكتبه صباح اليوم الأحد بمقر ديوان وزارة الخارجية نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز.

وأشاد وزير الخارجية المفوض، وفقًا للمكتب الإعلامي بالوزارة، بالدور المهم للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وجهود نائبة المبعوث الخاص للشؤون السياسية متمنيًا لها التوفيق في مهمتها.

من جانبها، نوهت نائبة المبعوث الخاص إلى أهمية التعاون مع وزارة الخارجية الليبية، الذي يسهم في دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء الذي كان مناسبة لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات الأخيرة في الأزمة الليبية.