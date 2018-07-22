«بلدي مصراتة»: لا مواد مسرطنة في وجبة إفطار طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في أي أحد اللجان. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

نفى المجلس البلدي مصراتة ما جرى تداوله بشأن وجود مواد محظورة أو مسرطنة بوجبة الإفطار المقدمة لطلبة الشهادة الثانوية.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص وجود تلك المواد في وجبات الطلاب، حسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي في مصراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المجلس إلى «التواصل مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لسحب عينات من وجبة الإفطار وفحصها وموافاتنا بتقرير حولها».

وأضاف: «قدم المركز مشكورًا تقريره للمجلس، والذي أفاد فيه بخلو الوجبة من أي مواد محظورة أو مسرطنة».