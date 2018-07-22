«بلدي مصراتة»: لا مواد مسرطنة في وجبة إفطار طلاب الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 02:42 مساء
طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في أي أحد اللجان. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

نفى المجلس البلدي مصراتة ما جرى تداوله بشأن وجود مواد محظورة أو مسرطنة بوجبة الإفطار المقدمة لطلبة الشهادة الثانوية.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص وجود تلك المواد في وجبات الطلاب، حسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي في مصراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المجلس إلى «التواصل مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لسحب عينات من وجبة الإفطار وفحصها وموافاتنا بتقرير حولها».

وأضاف: «قدم المركز مشكورًا تقريره للمجلس، والذي أفاد فيه بخلو الوجبة من أي مواد محظورة أو مسرطنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت