النائب إبراهيم الزغيد يعتذر للمرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 11:49 مساء

قدم عضو مجلس النواب عن قمينس، إبراهيم الزغيد، اعتذاره إلى المرأة الليبية، مشيرًا إلى أنه «يحترم ويقدر ويعتز بدور المرأة في ليبيا وفي العالم».

وكتب إبراهيم الزغيد في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، السبت، «إشارة الي تصريحي الأخير حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وما تطرقت إليه حول تعيين امرأة أميركية نائبة لرئيس البعثة غسان سلامة، فإنني أعتذر لأي لَبْس أو سوء فهم حصل في هذا التصريح حول المرأة الليبية».

وأضاف: «المرأة هي الشريك مع الرجل في كل المجالات، وهي الأم والزوجة والابنة والأخت والعمة والخالة». 

وهاجم الزغيد غسان سلامة، معتبرًا أنه «فشل في أداء دوره كمبعوث للأمم المتحدة، وأن الدليل على ذلك اختيار امرأة نائبة له، وهي الأميركية ستيفاني ويليامز».

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