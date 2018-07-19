سرت تغرق في ظـلام دامس والمجلس البلدي يعقد اجتماعًا طارئًا

عقد المجلس البلدي سرت اجتماعًا طارئًا مع لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء بسرت بسبب انقطاع الكهرباء الذي وصل إلى أكثر من 20 ساعة، حيث وجه عميد البلدية كتابًا للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بشأن «فتح تحقيق لمعرفة أسباب الإطفاء المتعمّد على سرت».

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «مدينة سرت تعيش في ظلام دامس وصل إلى 24 ساعة متواصلة للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد».

وأضاف: «خلال الاجتماع جرى مناقشة موضوع ازدياد ساعات طرح الأحمال على سرت من قبل الشركة العامة للكهرباء طرابلس فى غياب الرقابة والعدالة أسوة بالمدن والمناطق المجاورة».

ولفت المصدر إلى أن عميد بلدية سرت «قدم احتجاجًا إلى لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت عن عملية الإطفاء التام على سرت ولمرتين على التوالي بحجة رفض سرت لطرح الأحمال»، مؤكداً أن سرت «تجري بها عملية طرح أحمال مثلها مثل المناطق الأخرى».

من جانبها أوضحت لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء بسرت أن «إجمالي أحمال محطة 220 ك.ف بلغت 105 ميجاوات وإنه يجري التنسيق للربط بين الشبكة الشرقية والغربية وفق إمكانية الربط وبالنسبة للعجز فهو نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتوقف عدد من وحدات التوليد عن العمل».