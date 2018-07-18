السراج يلتقي القائم بالأعمال الأميركي الجديد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 08:40 مساء
لقاء السراج مع القائم بالأعمال الأميركي دونالد بلوم. (السفارة الأميركية في ليبيا)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الأميركي الجديد لدى ليبيا دونالد بلوم، الذي تولى منصبه خلفًا لستيفاني ويليامز التي انتقلت للعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وأضافت أن بلوم أكد للسراج خلال اللقاء أن الولايات المتحدة «تدعم بقوة مزيدًا من الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد والإصلاح الاقتصادي في ليبيا».

ولقاء السراج مع القائم بالأعمال الأميركي الجديد لدى ليبيا، دونالد بلوم، هو الأول للمسؤول الأميركي من المسؤولين الليبيين عقب توليه مهامه على رأس البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا التي تعمل موقتًا من تونس منذ النصف الثاني من العام 2014.

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