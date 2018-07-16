مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يؤكد سلامة وجبة الإفطار الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 16 يوليو 2018, 09:59 مساء

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ما جرى تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ألوان محظورة ومسرطنة في وجبة الإفطار الخاصة بطلبة الشهادة الثانوية، مؤكدًا سلامتها.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الوجبة المذكورة والمقدمة للطلبة تم التأكد من سلامة المادة الغذائية بها وعدم احتوائها على أي من الألوان المحظورة» بعد التحقق منها بناءً على تعليمات المدير العام للمركز الدكتور محمد عمر.

وتداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تسجيل إصابات بالتسمم بسبب وجبة الإفطار المقدمة من وزارة التعليم لطلبة الشهادة الثانوية لاحتوائها على ألوان محظورة ومسرطنة.

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