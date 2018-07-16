سالفيني: التزام مشترك مع روسيا حيال استقرار شمال أفريقيا

وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني . (ارشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني أنه استعرض صباح اليوم الإثنين مع مسؤولين أمنيين روس، ، في العاصمة الروسية موسكو، «الالتزام المشترك من أجل استقرار دول شمال أفريقيا».

وأوضح المسؤول الإيطالي، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن لقاء «وديا وإيجابيا جمعه بمسؤولين أمنيين روس برئاسة نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يوري أفريانوف، السكرتير المساعد، ألكسندر فينديكتوف، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وأشار سالفيني، إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل التصدي للاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، والوقاية من ظاهرة المقاتلين الأجانب، مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة»، ونوه إلى أن المباحثات ناقشت «الأمن السيبراني والدفاع ضد الهجمات السيبرانية».