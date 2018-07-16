بالصور.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الميكانيكا وعلم السكان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 10:48 صباحا
طالبات في لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدينة سبها. (وزارة التعليم)

واصل طلاب الشهادة الثانوية العامة آداء امتحانات شعبتي العلمي والأدبي اليوم الإثنين في مختلف البلديات والمناطق الليبية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأدى طلاب القسم العلمي امتحان الميكانيكا، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم السكان والتنمية، وأكد رؤساء لجان الامتحانات انتظام الامتحانات وفق المعد لها تنظيماً. حسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.

في طرابلس، أدى طلاب الشعبتين الامتحانات، فيما تفقد وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور، ووكيل التعليم ورئيس اللجنة العليا للإمتحانات عادل جمعة، سير الامتحانات بجامعة طرابلس، وعقب الجولة الميدانية عقد عاشور اجتماعا موسعا لتذليل كافة الصعاب والعراقيل إن وجدت، ومتابعة كافة اللجان بمختلف مناطق ومدن ليبيا.

وفي بلدية جادو، أدى الطلاب امتحاناتهم في لجنة البنين بكلية الهندسة بجادو، ولجنة الطالبات بالمعهد العالي للعلوم والتقنية جادو.

وفي سبها، قام عميد البلدية سبها حامد رافع ورئيس جامعة سبها مسعود امحمد الرقيق ورئيس لجنة الإمتحانات بزيارة للجان الإمتحان، والإطمئنان على سير الإمتحانات ووضع الطلبة، وتشجيعهم لخوض الامتحانات بسهولة ويسر، ودون أية عراقيل تذكر.

كان وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل عقد اجتماعاً طارئاً باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات واللجنة المركزية للاشراف على سير الامتحانات بجامعة طرابلس أمس، على خلفية احتجاج عدد من طلاب مرحلة الشهادة الثانوية الممتحنيين بمقار الجامعة بسبب ما وصفوه بصعوبة أسئلة مادة اللغة الانجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر حسب قولهم.

وطمأن الوزير جميع الطلبة الذين لم يستكملوا المنهج المقرر لمادة اللغة الانجليزية بأن الوزارة ستكلف إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها بالمناطق بتحديد وحصر جميع المدارس التي لم تستكمل المقررات، وأكد أن الوزارة ستأخد بنتائج وتقارير الحصر في عين الاعتبار عند رصد درجات الطلاب.

وزير الداخلية عبدالسلام عاشور خلال اجتماع أمني لبحث سير امتحانات الثانوية العامة. (وزارة التعليم)
رئيس لجنة الامتحانات عادل جمعة خلال تفقده سير امتحانات الثانوية العامة. (وزارة التعليم)
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