ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 15 يوليو 2018, 07:49 مساء

ضبطت دورية تابعة لقسم النجدة بمديرية أمن ترهونة، سيارة نوع (تويوتا) أثناء قيامها بنقل كمية من اللحوم بطريقة غير صحية ولا تصلح للاستهلاك البشري، جرى مصادرتها استعدادًا للتخلص منها.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشحنة تمت إحالتها لجهاز الحرس البلدي؛ لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشار سعيد إلى أن هذه الضبطية تأتي ضمن جهود المختصين واستمرارًا لتشديد الرقابة على السيارات الناقلة للمواد الغذائية لمتابعة التزامها بالشروط الصحية.

ودعا سعيد، أهالي وسكان مدينة ترهونة إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الظواهر، مؤكدًا أن البلدية ستواصل حملاتها للحد من هذه الظواهر ومعاقبة مرتكبيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تُــحيي الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل
دولى
«الزعيم» يختار إيهاب جلال مدربًا له
رياضة محلية
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
بالصور.. ليبيا تتسلم «الطائرة الرئاسية» بعد صيانتها في السودان
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
موغيريني تكشف تفاصيل لقائها السراج وسيالة في طرابلس
ليبيا
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك