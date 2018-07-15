ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في ترهونة

ضبطت دورية تابعة لقسم النجدة بمديرية أمن ترهونة، سيارة نوع (تويوتا) أثناء قيامها بنقل كمية من اللحوم بطريقة غير صحية ولا تصلح للاستهلاك البشري، جرى مصادرتها استعدادًا للتخلص منها.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشحنة تمت إحالتها لجهاز الحرس البلدي؛ لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشار سعيد إلى أن هذه الضبطية تأتي ضمن جهود المختصين واستمرارًا لتشديد الرقابة على السيارات الناقلة للمواد الغذائية لمتابعة التزامها بالشروط الصحية.

ودعا سعيد، أهالي وسكان مدينة ترهونة إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الظواهر، مؤكدًا أن البلدية ستواصل حملاتها للحد من هذه الظواهر ومعاقبة مرتكبيها.