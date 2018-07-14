مجالس بلديات منطقة البطنان تنعي نجل شيخ الشهداء

نعت مجالس بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد نجل شيخ الشهداء عمر المختار، الذي وافته المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 97 عامًا بمنزل العائلة بحي الحدائق بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقالت المجالس في بيان مشترك أصدرته الجمعة إن «منطقة البطنان والتي تمتد من عين الغزالة غربًا إلى إمساعد شرقًا وحتى الجغبوب جنوبًا فقدت نجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار، والذي يعتبر رمزًا لكفاح وجهاد الليبيين كافة ونضالهم ضد المستعمر الإيطالي».

وأشارت المجالس إلى أن «عائلة المختار وجهادها وكفاحها ونضالها ضد الاحتلال الإيطالي لسنوات طوال رفقة بقية المجاهدين الآخرين من ربوع برقة كافة ستذكره هذه الأجيال والأجيال المقبلة بضرورة حماية الوطن ومقدراته وشعبه من مظاهر الاحتلال والتدخلات الأجنبية كافة المستمرة في شأن ليبيا الداخلي، وستبقى ليبيا واحدة موحدة بفضل أبنائها وشيوخها وعقلائها».

وقال سالم خطاب المنفي ابن عم نجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار في مقابلة سابقة مع «بوابة الوسط» إن«الشيخ محمد عمر المختار يعاني فتقًا في بطنه منذ فترة جراء عملية جراحية سابقة في بطنه، وقد تخوف الأطباء في مدينة بنغازي من إجراء العملية خوفًا على حياته من البنج، لأنه يعاني أمراضًا مزمنة وسبق له أن أجرى أكثر من عملية على قلبه، حيث يبلغ من العمر 95 عامًا».

وأضاف: «إنه يعاني التهابات في الصدر منذ فترة طويلة وسعالاً مستمرًّا، وهذا الأمر هو ما سبب له الفتق في بطنه ويحتاج لتركيب شبكة في بطنه لمنع خروج الفتق وبروزه للخارج، وأجرى العملية وحالته الصحية مستقرة».

وبوفاة نجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار تنتهي سلالة البطل المجاهد عمر المختار، فقد أنجب شيخ الشهداء عمر المختار من زوجته عائشة بنت محارب زغيب موسى حمود المقوري المنفي محمد وفاطمة وصفية، ومحمد ابنه البكر ليس لديه أبناء.