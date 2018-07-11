السراج يجتمع بــوفد من مجالس المصالحة بالبلديات

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع وفد من مجالس المصالحة ببلديات ليبيا، ضم نور الدين الدالي ورمضان السائح وأحمد المجرسي ورياض الشريف ومحمود الشماخي وباسم أرحومة وأحمد سنان ومحمد دربي والهادي المعلول وإبراهيم البوسيفي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الوفد أحاط السراج «في مستهل اللقاء بأنه على تواصل مع كافة مناطق ليبيا، وشارك في مؤتمر ليبيا الأول، وكان ناجحًا، حيث اتفق الحضور على توحيد جهود المصالحة في جسم واحد، وشكِّلت لجنة للمصالحة العامة، وهناك مسعى لتقنين ذلك».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الوفد دعا السراج إلى دعم الملتقى الثاني الذي سيعقد في الجفرة خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

من جانبه أشاد السراج بالجهود التي تبذلها مجالس المصالحة في هذه الظروف، مشيرًا إلى الجهود السابقة في هذا الاتجاه، بالقول: «لقد مددنا أيدينا لجميع الأطراف وكل الأطياف، رسمية وغير رسمية، ودون إقصاء».

وأوضح السراج أن «هناك مجموعات أخرى تعمل لنفس الهدف»، مشددًا على ضرورة أن «تتكامل وتكتمل الجهود، وأن يتم الاتفاق على وثيقة للسلم الأهلي»، لأن «ليبيا في أمس الحاجة لتحقيق مصالحة حقيقية تطوي صفحة الماضي».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج «وضع الوفد في صورة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلد وما تتعرض له المشاريع السياسية والاقتصادية الكبرى من عرقلة، ضاربًا مثلاً بالانتخابات والإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الخدمات مثل الكهرباء والمياه رغم أنها مشاريع أمن قومي».

وأكد السراج لوفد مجالس المصالحة بالبلديات «أن هذه العراقيل لن تفت من عضدنا»، منوهًا إلى أن «تجاوز الأزمة الراهنة يمر عبر طريق الوفاق والتوافق» بحسب المكتب الإعلامي.