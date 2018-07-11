وزارة الصحة تطالب المسجلين بمراكز الأورام بإحضار صورة الرقم الوطني

طالبت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المواطنين المسجلين لدى مراكز الأورام، بضرورة إحضار صورة من أرقامهم الوطنية وتسليمها إلى المراكز لإتمام الإجراءات الخاصة بتوفير الأدوية وعلاجهم.

ونقل موقع الوزارة عن مديرة إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، ناهد المكي، قولها: «على المواطنين المسجلين بمراكز وأقسام علاج الأورام بالمراكز والمستشفيات العامة والتخصصية أو مَن ينوب عنهم إحضار صورة من أرقامهم الوطنية وتسليمها إلى المراكز والأقسام المسجلين بها لإتمام الإجراءات الخاصة بالاحتياج الذي سيغطي الستة أشهر المقبلة إلى مصرف ليبيا المركزي».

كما طالبت المكي مديري مراكز علاج الأورام والمستشفيات العامة والتخصصية بضرورة إحالة إحصاءات بأعداد المرضى المسجلين، مرفقة بأرقامهم الوطنية والأصناف العلاجية المطلوبة لمدة عام كامل.

وأضافت: «لدينا منظومة خاصة بإعداد الاحتياجات، وسنكون قادرين على إعداد احتياجات المرضى بدقة لكن لابد من تسجيل بيانات كل المرضى أولاً».