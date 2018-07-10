عميد طبرق يطالب بوقف تزويد المخابز «المخالفة» بالدقيق المدعوم

عميد بلدية طبرق الناجي مازق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وجه عميد بلدية طبرق الناجي مازق، رسالة إلى مراقبة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار، طالبهم فيها بوقف تزويد المخابز «المخالفة» بحصصها المقررة من الدقيق المدعوم، لعدم التزامها بالوزن وقيمة الرغيف المحددة من قبل وزارة الاقتصاد.

وقال مازق لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن أغلب أصحاب المخابز في مدينة طبرق «لا يلتزمون بسعر رغيف الخبز ولا يلتزمون بوزنه، مع أننا قمنا بتعميم رسائلنا لكافة المخابز وعبر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالتسعيرة ووزن الرغيف، لكن مع ذلك شكاوى المواطنين تزيد يومًا بعد آخر».

وأضاف مازق: «إن هناك استغلالاً كبيرًا من قبل أصحاب المخابز»، مشيرًا إلى أنهم «يبيعون رغيف الخبز بربع دينار بدل عشرة قروش، بالمخالفة للقانون وكل التشريعات النافذة الصادرة عن وزارة الاقتصاد».

وطالب مازق مراقبة الاقتصاد طبرق وصندوق موازنة الأسعار «بضرورة إعطاء المخابز التي تعمل بصورة صحيحة، مع التشديد عليهم من قبل جهاز الحرس البلدي للالتزام بالسعر والوزن».

يشار إلى أن عدد المخابز العاملة في منطقة البطنان شرق ليبيا يتجاوز 250 مخبزًا.