رئيس البرلمان الأوروبي: تخصيص 500 مليون يورو لصندوق الائتمان لصالح ليبيا

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، تخصيص 500 مليون يورو إضافية إلى صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لصرفها في ليبيا.



وأشار تاجاني، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس ، إلى أنه أجرى لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مشيرًا إلى تخصيص جزء كبير من صندوق الائتمان لليبيا.



وأشار إلى «تشكيل لجنة وزيارة المؤسسات الصحية في ليبيا خصوصًا الأطفال»، و«تنظيم زيارات أطباء متخصصين أوروبيين لصالح الأطفال الليبيين، خصوصًا الحالات المستعصية»، وأشار إلى منح الطلبة الليبيين المتميزين منحًا للدراسة في أوروبا.

