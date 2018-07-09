شهامة الجيران تنقذ سيدة من سرقة قطعها الذهبية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 09 يوليو 2018, 11:58 صباحا

لم تكد المرأة تطلق صرختها حتى هب جيرانها لإنقاذها من حادث سطو على بيتها، بعد أن حاول لص سرقة قطع ذهبية من منزلها بقوة السلاح في سرت.

وقال مصدر محلى في سرت لـ«بوابة الوسط» إن اللص تسلل إلى المنزل وأشهر السلاح في وجه صاحبة المنزل وهددها بقنبلة يدوية إن لم تسلم له الذهب.

واستسلمت المرأة البالغة من العمر 55 عامًا وسلمته الذهب الذي يقدر ثمنه بنحو 30 ألف دينار، وحاول اللص الهرب إلا أن صراخ المرأة جعل الجيران يهبون لنجدتها ليلقوا القبض على اللص، حسب المصدر.

وأضاف المصدر أن اللص من سكان الجنوب، يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، وسلمه المواطنون إلى الغرفة الأمنية المشتركة.

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