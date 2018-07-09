استئناف العمليات الجراحية بمستشفى ابن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 09 يوليو 2018, 11:10 صباحا

استأنف مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، أمس الأحد، العمليات الجراحية بغرفة العمليات المركزية بعد توقف لأكثر من أسبوع.

وأوضح مصدر بإدارة الخدمات الطبية بالمستشفى لـ«بوابة الوسط» أن العمليات الجراحية استؤنفت مجددًا بعد أن وفرت اللجنة الاستشارية الطبية بالمستشفى برئاسة الدكتور عبدالقادر العماري وإدارة المستشفى الإمكانات الطبية.

وأشار إلى إجراء عمليتين جراحيتين لطفلين، أحدهما يعاني من فتق، على يد أطباء ليبيين.

كان المستشفى توقف عن العمل منذ أكثر من أسبوع بسبب قلة الإمكانات ونقص المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية.

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