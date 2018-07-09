«الليبية للاستثمار» تواصل بحث ملف الأموال المجمدة لدى بريطانيا

رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية خلال اجتماع أمس الأحد. (بوابة الوسط)

بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، مع مسؤول بالسفارة البريطانية لدى ليبيا ملف تجميد أموال المؤسسة في الخارج.



جاء ذلك خلال لقاء عٌقد الأحد بين علي محمود وبول لورانس رئيس قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة الليبية للاستثمار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



ولفتت المؤسسة إلى الاتفاق على متابعة ملف التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، حسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة.



يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه خلال أسبوع مع مسؤولين بالسفارة البريطانية، إذ بحث رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، ونائب رئيس البعثة من السفارة البريطانية بليبيا أنجس ماكي ملف الأموال المجمدة خلال لقاء الثلاثاء الماضي.