ميلانيزي: رغبة مشتركة في عودة الاستثمارات الإيطالية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 09:39 صباحا
وزير الخارجية المفوض محمد طاهر سيالة ووزير الخارجية الايطالي اينزو موافيرو ميلانيزي في مؤتمر صحفي في طرابلس السبت. (وال)

أعلن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي اينزو موافيرو ميلانيزي عن رغبة مشتركة في عودة الشركات الإيطالية الى ليبيا، معبرًا عن ترحيب بلاده بالاستثمارات الليبية في إيطاليا.

وجدد موافيرو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المفوض محمد طاهر سيالة في طرابلس  «دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق الوطني والخطوات التي تتخذها من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار»، وأشار الى أنه سيعمل على الاجتماع مع المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لدعم العملية السياسية في ليبيا.

وأكد المسؤول الايطالي استمرار التنسيق والدعم للسلطات الليبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفقاتها من دول المصدر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة التي تقلق ليبيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي .

كان سيالة عقد اجتماعا في طرابلس السبت مع وزير الشؤون الخارجية الايطالي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتطرق إلى الاتفاقيات الثنائية وامكانية تفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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