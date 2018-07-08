«موازنة الأسعار» يبدأ توزيع الدقيق على مخابز بنغازي اليوم

أعلنت بلدية بنغازي أن صندوق موازنة الأسعار؛ سيشرع صباح اليوم الأحد في توزيع مادة الدقيق على المخابز العاملة في البلدية .

وأشار مدير المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية في البيضاء، إلى الشروع في توزيع 15 ألف كيس من الدقيق المورد من شركة الجودة العالية، وشركة سلوق للدقيق والمطاحن على المخابز في بلديتي بنغازي والأبيار .

وبدأ صندوق موازنة الأسعار أمس السبت توزيع الدقيق لبلديات المرج، والبيضاء، والقبة، وشحات، ودرنة، وطبرق، وأمساعد، ولفت الكاديكي إلى تعليمات صارمة صدرت لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بتفتيش ومتابعة المخابز التي استلمت حصتها من الدقيق، ومراقبة أسعار رغيف الخبز، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.