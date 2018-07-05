أزمة مياه بأوجلة والمجلس البلدي يتعهد بـحلّها في غضون أيام

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الخميس 05 يوليو 2018, 10:28 مساء

تشهد بلدية أوجلة هذه الأيام نقصًا في مياه الشرب في بعض الأحياء وإنعدامها في أحياء أخرى بالمدينة، فيما تعهد مجلسها البلدي بحل الأزمة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير مكتب شركة المياه والصرف الصّحي بأوجلة السنوسي احمودة لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إنّ بلدية أوجلة تعاني منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من ضعف ضخ مياه الشّرب إلى بعض الأحياء وانعدامها في أخرى بالمدينة.

وأرجع احمودة السبب في ذلك إلى ضعف محول الكهرباء المغذي لمضخات المياه للأحياء السكنية، ووقوع تسرّب في العبارة الخاصة بمحطة المياه، مشيرًا إلى أن عمليات الصيانة والعمل على استبدال الخط المحول المغذّي لهذه الأحياء جارية الآن.

وأضاف مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي بأوجلة السنوسي احمودة أنّ عمليات الصيانة جارية بدعم من المجلس البلدي مؤكدًا أن أزمة نقص المياه ستحل في غضون الأيام القليلة القادمة.

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