رئيس الهيئة العامة للسياحة يبحث تفعيل بروتوكول التعاون التقني

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 05 يوليو 2018, 08:57 مساء

بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، مع المدير التنفيذي لإدارة التعاون التقني والخدمي زوو شان جونغ، تفعيل بروتوكول التعاون التقني بمقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة السياحة الخميس: «إن الاجتماع بحث إمكانية إعادة تفعيل بروتوكول التعاون التقني المبرم بين وزارة السياحة والمنظمة العالمية العام 2013».

وأشار المكتب الإعلامي لهيئة السياحة إلى أن بروتوكول التعاون التقني يختص بإعادة بناء قطاع السياحة كوسيلة فعَّالة لزيادة الدخل الوطني، وتوليد فرص العمل، وتحسين صورة البلد دوليًّا، وبناء القدرات المؤسسية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الاستدامة.

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