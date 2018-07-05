افتتاح فرعين لمكاتب الخدمات الضمانية شرق وغرب طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 05 يوليو 2018, 08:21 مساء
عميد بلدية طبرق الناجي مازق أثناء افتتاح مقرات جديدة تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بالمدينة. (الإنترنت)

افتتح صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان، صباح اليوم الخميس، فرعين لمكاتب الخدمات الضمانية شرق وغرب مدينة طبرق، خلال احفتال حضره عدد من المسؤولين بالمنطقة.

وحضر حفل افتتاح مكاتب الصندوق الجديدة مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ومديري إدارات الصندوق ومدير مكتب طبرق والمجلس البلدي طبرق وعدد من موظفي صندوق الضمان بطبرق.

وألقى مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان عثمان حمد عثمان كلمة خلال الحفل أثني فيها على دور مجلس إدارة الصندوق لدعمه المستمر للفروع لضمان سيرعمل الصندوق بكافة مناطق وقرى ومدن ليبيا لتقديم الخدمات الضمانية لفئة المتقاعدين.

وأضاف عثمان في كلمته أن افتتاح مكتبي الخدمات الضمانية بمنطقة الزيتون شرق طبرق ومكتب غرب المدينة من شأنه تسهيل تقديم الخدمات الضمانية للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم في وقت قصير.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق في كلمته إن مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي تعد من أهم وأفضل مؤسسات الدولة ولم تتأثر بالانقسام السياسي الحاصل في ليبيا وتخدم فئة المضمونين في كافة ربوع الوطن.

وأكد مازق أن افتتاح مكتبي الخدمات الضمانية الجديدين شرق وغرب طبرق «سيخفف العبء على الفرع الرئيسي وسط المدينة ويسير العمل بوتيرة ممتازة سواء للمعاشات التأمينية والاستثمارات والعناية الطبية والرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات النقدية والعينية إلى غيرها من المنافع الضمانية».

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