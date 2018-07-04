تكليف مدير جديد لإذاعة درنة المحلية

شعار إذاعة درنة المحلية. (الإنترنت)

كلفت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي التابعة للحكومة الموقتة طه اجويدة بوبيضه مديرًا لإذاعة درنة المحلية التي توقفت عن البثّ منذ 2014 عقب سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة.

وأصدرت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي التابعة للحكومة الموقتة، القرار رقم «58» لسنة 2018 الذي جاء فيه: «إنشاء إذاعة محلية مسموعة في مدينة درنة تُسمي إذاعة درنة المحلية تكون تبعيتها للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي بتردد على الموجة القصيرة «99.9 FM» وتكليف طه اجويدة بوبيضه مديرًا لها».

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقته سالم الحصادي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، «بعد تحرير درنه من الإرهاب والتطرف عادت مدينة الثقافة والحضارة إلى حضن الوطن مجددًا، وبدأت المرافق الحكومية والخدمية بالعمل من داخل المدينه».

وأضاف: « تم إصدار قرار لإنشاء إذاعة محلية مسموعة لسماع صوت الوطن والمواطن بعد أن كانت التنظيمات الإرهابية تذيع الأناشيد المتطرفة والتحريضية التي تكفر بها كل من يخالفها».

وأوضح الحصادي، أن رئيس الحكومة عبدالله الثني أصدر تعليماته لكافة الوزارات والهيئات بالقيام بواجباتها ومهامها تجاه مدينه درنه، وبذل كل ما بوسعهم لتوفير كافة ما تحتاجه المدينه التي عانت من ويلات التنظيمات الإرهابية طيلة الأعوام الماضية.