إنقاذ 125 مهاجر غير شرعي شرق القره بوللي

تمكنت دورية لحرس السواحل على الزورق المطاطي «رأس جدير»، تابعة لقطاع طرابس بنقطة الحميدية، من إنقاذ 125 مهاجرًا غير شرعي وانتشال 6 جثث شرق القره بوللي.

وقال مصدر بحرس السواحل الأربعاء، إن «المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 6 أطفال و28 أمرأة»، مشيراً إلى أنه «جرى إنقاذهم باستعمال التنفس الصناعي من قبل طاقم الدورية».

وأضاف: «جرى نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية».

ولفت المصدر إلى أنه «بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء السكة».