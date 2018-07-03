عقيلة صالح ينهي مهام لجنة مؤتمر إعادة إعمار بنغازي

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

أنهى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مهام لجنة مؤتمر إعادة إعمار بنغازي، مطالبًا أعضاء اللجنة بتقديم تقرير مفصل لمكتب رئاسة المجلس تبيّن فيه ما قامت به من أعمال وما توصلت إليه من نتائج، بحسب كتاب موجه من مدير شؤون رئاسة مجلس النواب عوض جمعة الفيتوري بناء على طلب رئيس المجلس.

وأنشئت لجنة مؤتمر إعادة إعمار بنغازي بموجب قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم (61) لسنة 2017، الصادر في أغسطس من العام ذاته، ونظمت في مايو الماضي مؤتمرًا شارك فيه ممثلون عن شركات عدة من دول عربية وأجنبية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق لـ«بوابة الوسط» إن لجنة مؤتمر إعادة إعمار بنغازي كانت «لجنة مؤقتة مكلفة بالإعداد والإشراف على مؤتمر إعداد بنغازي، ونظمت في مايو الماضي مؤتمرًا ناجحًا لإعادة إعمار بنغازي».

وضمت اللجنة التي شُكلت برئاسة عضو مجلس النواب عائشة يوسف عبدالله الطبلقي في عضويتها كلًا من النواب مفتاح امراجع محمد أكويدير ورمضان محمد محمد شمبش وأحمد شيهوب إبراهيم الواحدي وإبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي.