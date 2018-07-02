غرفة مصراتة الأمنية تلقي القبض على «زعيم عصابة مسلحة»

عناصر تابعة للغرفة الأمنية المشتركة في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر أمني بمدينة مصراتة، إلقاء القبض على محمد دمونة، قائد إحدى المجموعات المسلحة، التي وصفها بـ«الخارجة عن القانون».

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية في اتصال خاص بـ«بوابة الوسط» الإثنين، إن الغرفة الأمنية المشتركة بمصراتة ألقت القبض على المدعو محمد دمونة الخميس الماضي بالطريق الدائري الرابع «الخروبة»، في نطاق مهمة الأجهزة الأمنية بملاحقة الخارجين عن القانون.

وروى المصدر واقعة اعتقال دمونة، قائلاً: «بعد رصده يتجول بسيارة (تويوتا بيضاء مصفحة) بالطريق الدئري الرابع، على الفور جرى تجهيز قوة وتحريكها باتجاه المكان الذي يتواجد به ومحاصرته، ثم طُلب منه الترجل من السيارة وتسليم نفسه هو ومرافقه، إلا أنه رفض الأمر، وحاول الفرار مطلِـقًا الرصاص على أفراد الغرفة المشتركة من سلاح نوع (bkt) ما أجبر أفراد الغرفة على التعامل معه والقبض عليه».

وأوضح المصدر أن دمونة «هو زعيم العصابة التي قطعت الطريق على أفراد الغرفة وسطت على سياراتهم وخطفت سبعة أفراد منهم، واحتجزتهم وعذبتهم»، بينما كانوا عائدين من مهمة القبض على المدعو نور الدين هدية، المطلوب للنائب العام بمدينة الخمس نهاية 2017.

وأضاف المصدر الأمني أن الغرفة الأمنية «تتعرض لضغط كبير، من قبل أعوان المدعو محمد دمونة لتحريره، حيث أغلقت مجموعة مسلحة، الخميس الماضي، الطريق الساحلي بعد اعتقاله، مستخدمة أكثر من 50 سيارة مسلحة، كانت معدة للهجوم على القوة الأمنية المشتركة، إلا أن تدخل شيوخ وأعيان المدينة حال دون ذلك.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه جرى الاتفاق مع المسلحين على إحالة دمونة إلى النيابة العامة، حيث هو موقوف هناك الآن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.