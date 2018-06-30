المشري: أي جهود للتواصل خارج إطار الاتفاق السياسي لا تعبر عن مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 09:23 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك)

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، على أن «أي جهود للتواصل سواء في شكل جماعي أو فردي تخرج عن» إطار الاتفاق السياسي «هي قطعًا لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى للدولة»، وفق تصريح نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم السبت.

وقال المشري في تصريحه إن «التواصل والحوار قيم وأسس يؤمن ويعمل بها المجلس الأعلى للدولة وفق ثوابثه وفي إطار التزاماته، وكنا قد أعلنّا في مايو الماضي التزامنا بإعلان باريس الذي تضمن جملة من النقاط، أهمها التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية، وإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل على أسس دستورية، واعتبار أي مؤسسات موازية للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي مؤسسات غير شرعية وفي حكم الملغاة. ولذلك فإن أي جهود للتواصل سواء في شكل جماعي أو فردي تخرج عن هذا الإطار هي قطعًا لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى للدولة».

ويأتي تصريح المشري قبل يومين من الموعد المقرر لاجتماع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة مع رئيس مجلس النواب في القاهرة بعد غد الإثنين، والذي من المنتظر أن يناقش الخطوات العاجلة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وسيحضره ثلاثة من أعضاء المجلس، هم: أحمد لنقي وكامل الجطلاوي ومرعي رحيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن عامر: الأهلي بنغازي صانع النجوم
رياضة محلية
انتهاء القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز
ثقافة وفن
مدير «أونكتاد» يجيب على سؤال: ما نصيب الدول النامية من فاتورة الحرب التجارية..؟
اقتصاد
صحف عربية: ماذا بعد درنة؟.. ومدى تأثير الاتفاق الأوروبي الجديد على الحد من ...
ليبيا
بعد الخروج المر: من الأفضل عربيا في المشاركة المونديالية
رياضة عالمية
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
شكوك بشأن اتفاق القمة الأوروبية حول ملف الهجرة
دولى
الاعتداء على منزلين للجضران بأجدابيا من جهة مجهولة
ليبيا
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: تلوث الهواء يتسبب في الإصابة بالسكري