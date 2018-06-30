90.6 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي

عداد طلاب التعليم الأساسي يؤدون الامتحانات. (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت اليوم السبت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وقدر مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم محمد العروسي إجمالي الطلبة المتقدمين لهذه الامتحانات بجميع المدارس العامة والخاصة داخل ليبيا بنحو 90.688 ألف طالبا وطالبة، في 55 منطقة تعليمية مختلفة.

وشكلت الوزارة 600 لجنة للإشراف والمراقبة على سير الامتحانات، فضلاً عن اعتماد 176 مركزاً لتوزيع الأسئلة.

يذكر أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج قد أجلت إلى 14 يوليو القادم، وستبدأ بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

