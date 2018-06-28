فرج سعيد لـ«بوابة الوسط»: نحترم تعاقد الشركات لكن عليها أن تجلس معنا

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة فرج سعيد. (الإنترنت)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة فرج سعيد، اليوم الخميس، إن مؤسسة النفط في مدينة بنغازي تحترم العقود والتعاقدات والشركات العاملة في ليبيا، «لكن يجب على هذه الشركات أن تأتي وتجلس معنا».

وأوضح سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المؤسسة النفطية «تسلمت كافة الموانئ النفطية رسميًا، تنفيذًا لقرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ومن لديه عقود عليه أن يأتي ويجلس معنا ونحن نحترم التعاقدات والشركات، سواء عن طريق إدارة المشتريات بطرابلس أو عن طريق الشركات بشكل مباشر».

وأضاف سعيد، أن تصدير النفط من السدرة حتى طبرق «سيكون عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي»، مؤكدًا أن «العمليات النفطية من اليوم فصاعدًا ستكون في أيدٍ أمينة»، متعهدًا بـ«إيصال الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي في البيضاء».

وأشار رئيس مؤسسة النفط في بنغازي التابعة للحكومة الموقتة فرج سعيد، إلى أن «هذه الأموال تخص الليبيين كافة، والقوانين تحدد أوجه الصرف والحفاظ عليها».