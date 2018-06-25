المسماري: القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة الموقتة
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 07:23 مساء
قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري إن «القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة الموقتة»، ومقرها مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يبث الآن عبر عدد من القنوات الفضائية.
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