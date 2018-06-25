«بلدي شحات» يهدد بنشر أسماء أصحاب الأبقار المتجولة

أبقار سائبة في شحات. (يزيد الحبل)

هدد المجلس البلدي في مدينة شحات بنشر أسماء أصحاب الأبقار المتجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة.

وقال المجلس في بيانٍ إن المجلس وفَّر حجزًا خاصًا للحيوانات وتوفير مقر إقامة الحراسة ونماذج التعهدات، كما وقع أصحاب الحيوانات على تعهد بعدم إطلاقها في المدينة.

وأضاف: «للأسف لوحظ عودة هذه الحيوانات من جديد بالمدينة بالرغم من كل الجهود التي تمت لمحاربة هذه الظاهرة من مخاطبة وسائل الإعلام إلى مخاطبة الأوقاف من خلال منابر المساجد إلى مخاطبة الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص».

وأشار المجلس البلدي إلى أنه سينشر أسماء أصحاب الأبقار المتجولة حال استمرار الظاهرة، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل لحل المشكلة.



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ويطلق المجلس البلدي شحات، من فترة إلى أخرى، حملات لمكافحة ظاهرة انتشار الأبقار في شوارع المدينة، إلا أن هذه الحملات تنتهي بالفشل نتيجة تقاعس بعض الجهات المختصة في عملها منذ 2014.