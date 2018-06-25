«مالية الوفاق»: حل مشكلات الشركة الليبية الأفريقية للطيران من مخصصات وزارة المواصلات

حماد خلال اجتماع مع مجلس ادارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران . (الصفحة الرسمية للوزارة)

اتفق وزير المالية المفوض أسامة حماد مع مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران على معالجة المشكلات المالية التي تمر بها الشركة من مخصصات وزارة المواصلات المدرجة بالترتيبات المالية لهذا العام .

وناقش حماد خلال اجتماع الأحد مع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة سعيد محمد الحضيري، تسييل بعض المبالغ لتغطية مصاريف الشركة للوفاء بالتزاماتها، ومدى إمكانية الزيادة في رأس مال الشركة، حسب الصفحة الرسمية للوزارة .

وتطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء في رقم 1 لسنة 2014م بشأن الموافقة لوزارة المالية على منح سلف مالية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومدى إمكانية إعادة تفعيله، و-النظر في مدى إمكانية إعفاء الشركة التابعة لها من غرامات التأخير نظرا للظروف والأحداث عن إرادة الشركة.

واتفق الجانبان على وضع آلية لدراسة رأس المال وكيفية استثماره بشكل جيد وخلق عائد ربحي وحافز استثماري، كما تقرر تشكيل لجنة من وزير المالية المفوض من وزارة المالية والشركات القابضة وعضوية المراقب المالي بوزارة المواصلات والوصول إلى مقترح يجري عرضه على وزير المالية لاعتماده.