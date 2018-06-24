عودة المحال التجارية إلى العمل في مناطق السدرة وبن جواد ورأس لانوف

وصول كميات من غاز الطهي إلى مناطق في بلدية خليج السدرة. أرشيفية: (الانترنت)

أكدت مصادر محلية بمنطقة رأس لانوف السكنية، عودة الحياة إلى طبيعتها، بعد اشتباكات اليومين الماضيين، التي سيطرت خلالها قوات الجيش الليبي على المنطقة، وطرد قوات الآمر السابق لحرس المنشآت إبراهيم الجضران.

وقالت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن جميع المحال التجارية والمكتبات المدرسية والجمعيات الاستهلاكية فتحت أبوابها للتعامل مع سكان المناطق في بن جواد ورأس لانوف والسدرة.

وأكد مصدر بمكتب شركة البريقة للنفط السدرة، وصول شحنات من الوقود والديزل إلى محطات الوقود بمناطق بن جواد والسدرة ورأس لانوف، مشيرًا إلى أن «الوقود الآن متوافر».

كما وصلت شحنتا غاز إلى مراكز التوزيع فى بن جواد والنوفلية، تم توزيعهما اليوم بواقع أسطوانة لكل شخص.