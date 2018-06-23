شهود عيان: أصوات انفجارات كبيرة قرب منطقة السدادة شرق مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 10:59 صباحا

قال شهود عيان من منطقة المردوم في مدينة بني وليد اليوم السبت، إنهم سمعوا أصوات انفجارات كبيرة، قرب منطقة السدادة شرق المردوم بنحو 30 كلم، وعلى بعد حوالي 80 كلم شرق مدينة مصراتة.

وقالت مصادر بمستشفى بني وليد العام في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المستشفى لم يستقبل أية حالات إصابات حتى الآن.

وكانت طائرات حربية شنت قبل ساعات غارات على آليات عسكرية قرب منطقتي القداحية والسدادة، شرق وجنوب مدينة سرت.

وقال مصدر بغرفة العمليات العسكرية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الغارات استهدفت «قوات تابعة لإبراهيم الجضران، وأسفرت عن خسائر فى الأفراد والآليات».

وتتمركز في منطقة السدادة قوات من مصراتة تشارك في عملية «عاصفة الوطن» التي أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قبل أسبوعين لمطاردة فلول تنظيم «داعش» الفارين من سرت.

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