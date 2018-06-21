شؤون النفط والغاز في ليبيا: فرق الإطفاء تتمكن من إخماد الحريق بالخزان رقم 6

أعلن المتحدث الرسمي لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، منير المنصوري، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في الخزان رقم 6 التابع لشركة الهروج.

وقال المتحدث عبر صفحتة الشركة على موقع «فيسبوك» إنه يجري «العمل على تبريد الخزان رقم 5».

