شؤون النفط والغاز في ليبيا: فرق الإطفاء تتمكن من إخماد الحريق بالخزان رقم 6

أعلن المتحدث الرسمي لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، منير المنصوري، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في الخزان رقم 6 التابع لشركة الهروج.
وقال المتحدث عبر صفحتة الشركة على موقع «فيسبوك» إنه يجري «العمل على تبريد الخزان رقم 5».
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