شؤون النفط والغاز في ليبيا: فرق الإطفاء تتمكن من إخماد الحريق بالخزان رقم 6

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 08:04 مساء

أعلن المتحدث الرسمي لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، منير المنصوري، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في الخزان رقم 6 التابع لشركة الهروج.

وقال المتحدث عبر صفحتة الشركة على موقع «فيسبوك» إنه يجري «العمل على تبريد الخزان رقم 5».
 

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