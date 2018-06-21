لجنة أزمة الوقود: احتجاز سيارات ليبية في بن قردان للمقايضة عليها بفتح التهريب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 09:39 صباحا
عملية حرق إطارات لإغلاق الطرق في مدينة بن قردان (لجنة أزمة الوقود والغاز على فيسبوك)

نشرت لجنة أزمة الوقود والغاز صورا لاحتجاجات كبيرة وعمليات إقفال الطريق بسبب منع عمليات التهريب في مدينة بنقردان التونسية واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة عليها بفتح التهريب.

وأكدت  اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تعمل على رفع المعاناة عن المواطن بالحد من تهريب السلع والوقود وحل أزمة الديزل.

ودعت اللجنة المجالس البلدية بالمنطقة الغربية إلى الوعي بحقيقة أن الواردات من الدول المجاورة تخضع لكافة الإجراءات القانونية وتسديد الضرائب والرسوم الجمركية ومصرح بها من دولة المنشأ، بينما في المقابل يجري تهريب سلع وبضائع ومحروقات محظور تصديرها للخارج.

وكان مسافرون ليبيون إلى تونس، قالوا أمس الأربعاء، إن السلطات الأمنيىة التونسية أوقفتهم عند أول نقطة استيقاف بعد اجتيازهم بوابة رأس جدير، دون معرفة الأسباب. وأشار أحد المسافرين (وهو رب أسرة)، إلى أن عشرات العائلات وثلاث سيارات إسعاف على الأقل لا يستطيعون مواصلة طريقهم إلى الداخل التونسي.

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