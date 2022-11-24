الأهليان في مباراة التتويج بسوبر السلة الجمعة.. وتحديد نظام الدوري للموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواجه غدًا الجمعة في الخامسة مساء بالقاعة الكبرى بطرابلس، فريقا الأهلي طرابلس بطل الدوري والأهلي بنغازي بطل الكأس في مباراة السوبر للموسم الرياضي 2022/2023.

وسينطلق الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد عقب مباراة اليوم، ويتكون من ثلاث مراحل، بحسب ما أعلنه الاتحاد الليبي لكرة السلة على صفحته بفيسبوك.

المرحلة الأولى

المرحلة التمهيدية الأولى تقام من مجموعتين، المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل «ذهابًا وإيابًا»، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

تقام المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الثمانية المتأهلة من المرحلة الأولى، وتتبارى فيما بينها في مجموعة واحدة، دوري كامل «ذهابًا وإيابًا»، بنظام التنقل بحيث يلعب الفريق مباراتين متتاليتين خلال يومين في حال تنقله من منطقة إلى أخرى، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة والنهائية، لإقامة رباعي التتويج.

-المسابقات تعتمد نتيجة مؤجلة لـدارنس والنصر في «دورينا»

-الأوجلي: مرحلة الإياب من «دورينا» بحضور الجماهير