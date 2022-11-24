الأوجلي: مرحلة الإياب من «دورينا» بحضور الجماهير

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي حرص اتحاد الكرة على أن تكون مرحلة الإياب للدوري الليبي بحضور الجماهير.
وقال الأوجلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه سيجري التنسيق لذلك بوضع ضوابط تضمن الحضور الجماهيري بشكل منظم؛ بحيث ستكون هناك بطاقة إلكترونية لكل مشجع.
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الحضور الجماهيري بحسب قدرة الملاعب
وسيجري التنسيق مع أحد المصارف الكبيرة لتأمين البطاقات، ويشترط للحصول عليها انتساب المشجع للجمعية العمومية لناديه، كما سيجري تحديد سقف الحضور لكل نادٍ حسب سعة كل ملعب، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لعودة الجماهير بطريقة آمنة ومنظمة، ويجري حالياً وضع الترتيبات والآليات لتنفيذ هذه الخطة.
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