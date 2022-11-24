الأوجلي: مرحلة الإياب من «دورينا» بحضور الجماهير

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي حرص اتحاد الكرة على أن تكون مرحلة الإياب للدوري الليبي بحضور الجماهير.

وقال الأوجلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه سيجري التنسيق لذلك بوضع ضوابط تضمن الحضور الجماهيري بشكل منظم؛ بحيث ستكون هناك بطاقة إلكترونية لكل مشجع.

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