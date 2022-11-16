اتحاد الفروسية يعلن موعد مسابقة 2022

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت إدارة القدرة والتحمل بالاتحاد الليبي للفروسية، إقامة سباق القدرة والتحمل يوم السبت المقبل 19 نوفمبر 2022، بمنطقة صياد، بمشاركة أكثر من 15 فارسًا.

ويتكون سباق الفرسان تحت 21 عامًا من ثلاث مسافات: 40 كم - 60 كم - 80 كم، بمشاركة الخيول ذات 8 سنوات.

ويعتبر السباق تمهيدًا للمشاركة في السباقات الدولية المؤهلة لكأس العالم 2023 المقامة في فرنسا.

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وشددت الإدارة على الفرسان الراغبين بالمشاركة دفع رسوم الاشتراك (50 دينارًا ليبيًا) والالتزام بالزي الرسمي للسباق (الخودة والبنطلون المخصص لركوب الخيل)، كما حددت شروطًا خاصة بكل سباق، سوف يعلن عنها قبل السباقات.

ومن المقرر توقيع الكشف الطبي على الخيول المشاركة في السباق من قبل لجنة طبية مختصة يوم الجمعة المقبل.

إعلان الاتحاد الليبي للفروسية عن مسابقة 2022.(الموقع الرسمي للاتحاد على فيسبوك)