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مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:34 مساء
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الفرنسي كورنتين مارتينز.(الإنترنت)
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أكد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الفرنسي، كورنتين مارتينز، تحمله مسؤولية اختيار قائمة اللاعبين التي يخوض بها مباريات المعسكر الإعدادي في تركيا.

وشدد الفرنسي في تصريحات إلى قناة «ليبيا الرياضة»، على حقه الكامل في اختيار مجموعة اللاعبين الذين سيخوض بهم المنافسات، نافيا أن يكون للمدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم الإسباني رامون تاكالا أي دور في الاختيار.

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وأضاف مدرب المنتخب أن قائمة الاختيارات ستبقى مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وأنه يختار الأنسب من خلال مشاهدته للمباريات، وفق رؤيته الفنية فقط، وليس لتاكالا دور فيها.

يذكر أن منتخبنا الوطني يتواجد حاليا في تركيا، بمشاركة 26 لاعبا بينهم خمسة محترفين، حيث يقيم معسكرا إعداديا لمدة عشرة أيام، يخوض خلالها مباراتين وديتين.

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