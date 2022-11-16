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انطلاق دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة بتاجوراء (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 04:24 مساء
انطلاق دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة بتاجوراء (صور)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
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تتواصل بمنطقة وريمة بتاجوراء منافسات دوري السلام لكرة القدم، تحت إشراف لجنة فنية مكونة من كبار منطقة وريمة وشبابها والتي يشارك فيها 12 فريقا، مقسمة على ثلاث مجموعات، يتأهل فريقان من كل مجموعة، وأفضل ثالث من مجموعتين.

المجموعة الأولى
ريال مدريد ونجوم تاجوراء والنشيع والعميمات.

المجموعة الثانية
سانتوس وأبي الأشهر ووجدة والنجمة.

المجموعة الثالثة
الشهيد عامر بالحاج والطوفان والـ«آرسنال» والـ«إنتر».

النتائج المسجلة
فاز فريق نجوم تاجوراء على فريق ريال مدريد بهدف دون رد، كما فاز «أبي الأشهر» بهدفين دون رد على فريق سانتوس، بينما تعادل بهدف فريقي الشهيد عامر بالحاج وفريق الطوفان.

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يشار إلى أن ملعب منطقة وريمة بتاجوراء يشهد عديد البطولات على مستوى منطقة تاجوراء، والملعب معشب صناعيا، بعد أن جرت صيانته من قبل شباب المنطقة، وهو متنفس للمنطقة.

الهدف من الدورة التنشيطية تشجيع الشباب على ممارسة كرة القدم والرفع من مستوى المنطقة والتي تسعى إلى تكوين فريق رياضي باسم المنطقة.

دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة. (فيسبوك)
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