4 مباريات في بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم «بنين وبنات» تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري دكتور أشرف صبحي.

الشلماني في حضور الافتتاح

كما حضر رئيس اتحاد شمال أفريقيا والاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، وأمين عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ماسينجو ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية إيمان حسن.

تشارك في البطولة 10 مدارس تمثل دول ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب، بطولة البنين بمشاركة مدارس أكاليل (ليبيا) والهادي العيادي (تونس) وسيوادا (مصر) وبومرداس (الجزائر) ومحمد المغراوي (المغرب).

أما منافسات البنات فبمشاركة مدارس الكرامة (ليبيا) وماجد (مصر) وابن بطوطة (الجزائر) وعمر بن الخطاب (المغرب) وسوسة (تونس).

مبارتا الافتتاح

في اليوم الافتتاحي جرت مبارتان، في بطولة البنين مدرسة سيوادا من مصر تفوز على أكاليل من ليبيا بنتيجة هدفين لصفر(2-0 )، وفي بطولة البنات فازت مدرسة ماجد من مصر على الكرامة من ليبيا (5-0).

وعلمت «بوابة الوسط» أن إداري الفريق الليبي تقدم بطعن للجنة المنظمة بخصوص مشاركة أحد لاعبي مدرسة سيوادا من مصر مخالفًا للوائح البطولة فوق السن.

مباريات اليوم

اليوم السبت في ثاني جولات البطولة سيتجدد الموعد مع أربع مباريات، مبارتان في بطولة البنين؛ الأولى ستجمع مدرسة هادي العيادي من تونس مع مدرسة أبومرداس من الجزائر، ويعقبها مباراة مدرسة سيوادا من مصر مع مدرسة محمد المغراوي من المغرب.



أيضًا تقام مبارتان في بطولة البنات؛ الأولى ستجمع مدرسة الكرامة من ليبيا مع مدرسة ابن بطوطة من الجزائر، والمباراة الثانية مدرسة عمر بن الخطاب من المغرب تتبارى مع مدرسة ماجد من مصر.

بطولة مدارس شمال أفريقيا لكرة القدم. (فيسبوك)