بعثة النصر تصل أديس أبابا في طريقها إلى رواندا لخوض مواجهة «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، اليوم الأربعاء، بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي النصر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في طريقها إلى رواندا ترانزيت وذلك لملاقاة فريق كيغالي الرواندي ضمن دور الـ32 في بطولة «الكونفدرالية».

تقام المباراة في رواندا في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت ليبيا على ملعب هوي ستاديوم السبت المقبل ضمن ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» الدور الـ32.

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مباراة الإياب ستُقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب.

فريق النصر يخوض أول مباراة أفريقية رسمية هذا الموسم بعد أن أُعفي من الدور التمهيدي الـ64.