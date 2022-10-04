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«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 06:36 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. (إنترنت)
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات الفرق الليبية في منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وستكون مباريات الفرق الليبية مرحلة الذهاب على النحو الآتي:

مباراة المريخ السوداني وضيفه الأهلي طرابلس في دوري الأبطال على ملعب شكيان الأبيض بالخرطوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، الجمعة المقبل 7 أكتوبر 2022.

مباراة النصر وفريق كيغالي الرواندي تقام في رواندا في تمام الساعة الثالثة مساء بملعب هوي ستاديوم في ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، السبت المقبل 8 أكتوبر.

مباراة الأخضر أمام عزام يوناتيد التنزاني تقام على ملعب شهداء بنينا ببنغازي في تمام الساعة السابعة مساء الأحد 9 أكتوبر في ذهاب منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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