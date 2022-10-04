مسابقات اتحاد الكرة الليبي لـ«90» عبر «WTV»: انطلاق الدوري الممتاز 20 أكتوبر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قال الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، ناصر الصويعي، لبرنامج «في الـ90» عبر قناة الوسط «WTV»: «هناك مقترح سيتم مناقشته خلال الاجتماع المنتظر عقده في اتحاد الكرة».

وأضاف الصويعي قائلا «الاقتراح المقدم هو أن ينطلق الدوري الليبي في العشرين من أكتوبر والكأس في 15 أكتوبر، على أن تنتهي مرحلة الذهاب في الأول من يناير 2023».

- انطلاق الدوري وربع نهائي كأس ليبيا وملف الجمهور على مائدة اجتماع اتحاد الكرة.. الثلاثاء

ويعقد الاتحاد الليبي لكرة القدم، الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة المسابقات، وسيكون على طاولة الاجتماع عدة ملفات من بينها موعد انطلاق الدوري الممتاز.

أيضا سيحدد الاجتماع موعد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي لكأس ليبيا، وملف حضور الجمهور الرياضي، وملف شكل الدوري في الموسم الجديد.

وتوِّج فريق «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخ البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي «الأهلي طرابلس» بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أُقيمت في الثالث من أغسطس الماضي، على معلب «رادس» بتونس.