التائب في ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام.. و«بوابة الوسط» تستعرض مشواره

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل إلى مطار معيتيقة، أمس السبت، اللاعب الدولي طارق التائب، بعد أكثر من عشرة أعوام قضاها خارج ليبيا، حيث العيش في تركيا.

وكان في استقباله عدد كبير من الجمهور الرياضي العاشق للاعب الأسطورة في ليبيا، والذي أبدع عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، وكذلك في عالم الاحتراف سواء بصفوف الصفاقسي التونسي أو النجم والهلال السعودي وكذلك في الدوري التركي.

التائب في حديث سابق: الانضباط سر نجاحي

ويعد طارق التائب، أحد أشهر لاعبي كرة القدم في ليبيا على مر العصور، وكانت البداية مع الأهلي طرابلس العام 1988 بقطاع الناشئين، وعن سر استمراره في الملاعب، رغم اقترابه من سن الأربعين وهو أمر ليس معتادًا بين اللاعبين العرب، قال التائب في حديث إلى «رويترز» في مارس 2016 «إن السبب يرجع إلى الانضباط».

- التائب: عانيت الفقر واضطهاد القذافي.. وأعتزل قريبًا

- مواجهة عربية من العيار الثقيل في اعتزال طارق التائب

- تعرف على الموعد الجديد لمهرجان اعتزال طارق التائب

وأضاف: «الانضباط داخل وخارج الملعب ساعدني على الاستمرارية وسر النجاح في العقلية، لأن التدريبات ليست كل شيء وكرة القدم لا تقتصر على اللعب فقط بل تتطلب ربما تضحيات حتى بالأصدقاء والعائلة».

مشوار الاحتراف الأوروبي والعربي

توجه طارق التائب للعب في أوروبا مع فريق بيرامار البرتغالي، الذي لعب في صفوفه فترة قصيرة، ثم عاد للدوريات العربية من بوابة الصفاقسي، ليقدم مستوى لفت الأنظار به، وقاد الفريق لتحقيق بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، بعدها انتقل طارق إلى نادي النجم الساحلي الذي لم يقدم معه الإضافة، حيث تسببت المشاكل بينه وبين مدربه والجماهير، في تواجده على مقاعد البدلاء، ليرحل سريعًا، وينتقل بعدها إلى النصر الإماراتي لفترة قصيرة ليعود إلى تونس مرة أخرى من بوابة النادي الإفريقي.

وقاد التائب فريق الإفريقي إلى نهائي البطولة العربية التي أقيمت في جدة، قبل خسارة المباراة النهائية على يد الأهلي السعودي، وهي البطولة التي حصل فيها على لقب أفضل لاعب، ليعود مرة أخرى إلى الصفاقسي، ونجح في قيادة الصفاقسي لتحقيق بطولة دوري أبطال العرب 2005 بعد التفوق على الكثير من الأندية العربية الكبيرة، أبرزها الترجي والنجم الساحلي التونسيان، والأهلي والزمالك المصريان، بجانب الاتحاد والأهلي والهلال السعوديين.

بصمة تاريخية مع الهلال السعودي

فرض التائب نفسه بقوة كأحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا في تاريخ نادي الهلال السعودي؛ حيث أطلقت عليه الجماهير الكثير من الألقاب، أبرزها البرنس والمايسترو وقيثارة الكرة العربية وغيرها، وقاد التائب الهلال لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين مرتين، بجانب كأس ولي العهد السعودي مرتين، وذلك بمستوى أبهر به الجميع، وجعل الجماهير الزرقاء ما زالت تتغنى بمهاراته التي قدمها مع «الزعيم».

المشوار مع المنتخب الليبي

قاد التائب المنتخب الليبي في كثير من المنافسات، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي بطولة؛ حيث كان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث بالدورة العربية العام 1998، والمركز الثاني في البطولة نفسها العام 2007، وجرى اختيار التائب ضمن أفضل 10 لاعبين في قارة أفريقيا العامين 2003 و2004، كما حصل على جائزة أفضل لاعب عربي العام 2004 من مجلة «سوبر» الإماراتية.

طارق التائب. (أرشيفية : الإنترنت)